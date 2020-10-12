«Хочу детей от этого нокаута»: в UFC выполнили удар века

Показывать в понедельник утром подборку лучших нокаутов может стать неплохой традицией, ведь за выходные, как правило, случается множество интересных поединков во всех видах боевых искусств, а нокауты — это штучный товар, они особенно интересны. В минувший уик-энд было сразу несколько больших турниров и пятёрка лучших нокаутов набирается легко. Один из них легко войдёт в пятёрку лучших за всю историю спорта.
5 место
10 октября. ММА (RCC Intro), Екатеринбург, Россия. Сергей Мартынов (Россия) — Михаил Царёв (Россия). TКО, 1-й раунд, 3:05.
Открывает рейтинг нокаут, который случился в Екатеринбурге, на турнире RCC Intro. Сергей Мартынов финишировал Михаила Царёва. Там не случилось чего-то супер-эффектного, но фишка в том, что Царёв выигрывал бой и уже искал момент для нокаута, как вдруг Мартынов сумел перевернуть всё в свою пользу.
10 октября. ММА (Bellator 248), Париж, Франция. Ив Ланду (Франция) — Терри Брейзер (Великобритания), КО, 1-й раунд, 2:18.
Твёрдое четвёртое место у Ива Ланду из Франции. У себя дома, в Париже, на турнире Bellator 248 он с помощью приёма «летающее колено» отправил отдыхать гостя из Англии Терри Брейзера. В другую неделю удар занял бы первое место, но прошлые выходные дали слишком много уникальных нокаутов.
В бою двух возможных соперников Петра Яна, который недавно дал интервью NEWS.ru, случился один из ярчайших нокаутов выходных. Дело было на турнире UFC Fight Night на Бойцовском острове. В главном поединке встречались Кори Сентхаген и Марлон Мораес. На второй минуте второго раунда Кори ударом с вертушки попал бразильцу в верхнюю часть головы, сбил с ног, и молниеносно добил.
Поляк чеченского происхождения Мамед Халидов сотворил в ночь на воскресенье такой нокаут, что казалось, круче невозможно. На турнире польского промоушена KSW он ударом ногой в прыжке, как в боевиках, вырубил оппонента. Польские комментаторы, кажется, сошли с ума. Рефери тоже. В роли жертвы — британец Скотт Асхам.
А вот и лучший нокаут в истории. Так его уже называют многие эксперты и бойцы. Случился он на UFC Fight Night на бойцовском острове, Хоакин Бакли сотворил с Импа Касанганаи такое, что почти невозможно описать словами. Это надо просто увидеть. Одного раза будет мало.