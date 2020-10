«Хочу детей от этого нокаута»: в UFC выполнили удар века

Показывать в понедельник утром подборку лучших нокаутов может стать неплохой традицией, ведь за выходные, как правило, случается множество интересных поединков во всех видах боевых искусств, а нокауты — это штучный товар, они особенно интересны. В минувший уик-энд было сразу несколько больших турниров и пятёрка лучших нокаутов набирается легко. Один из них легко войдёт в пятёрку лучших за всю историю спорта.

5 место

10 октября. ММА (RCC Intro), Екатеринбург, Россия. Сергей Мартынов (Россия) — Михаил Царёв (Россия). TКО, 1-й раунд, 3:05.

Открывает рейтинг нокаут, который случился в Екатеринбурге, на турнире RCC Intro. Сергей Мартынов финишировал Михаила Царёва. Там не случилось чего-то супер-эффектного, но фишка в том, что Царёв выигрывал бой и уже искал момент для нокаута, как вдруг Мартынов сумел перевернуть всё в свою пользу.

Looked like Mikhail Tsarev was closing in on a finish but Sergei Martynov turned it around. Fantastic comeback TKO. #RCCIntro pic.twitter.com/F93xmu0vuE — caposa (@Grabaka_Hitman) October 10, 2020

4 место

10 октября. ММА (Bellator 248), Париж, Франция. Ив Ланду (Франция) — Терри Брейзер (Великобритания), КО, 1-й раунд, 2:18.

Твёрдое четвёртое место у Ива Ланду из Франции. У себя дома, в Париже, на турнире Bellator 248 он с помощью приёма «летающее колено» отправил отдыхать гостя из Англии Терри Брейзера. В другую неделю удар занял бы первое место, но прошлые выходные дали слишком много уникальных нокаутов.

Yves Landu knocks out Terry Brazier! pic.twitter.com/vliNIzCmFs — ShayMyName (@ImShannonTho) October 10, 2020

3 место

11 октября. ММА (UFC Fight Night), Бойцовский остров. Кори Сентхаген (США) — Марлон Мораес (Бразилия), КО, 2-й раунд, 1:03.

В бою двух возможных соперников Петра Яна, который недавно дал интервью NEWS.ru, случился один из ярчайших нокаутов выходных. Дело было на турнире UFC Fight Night на Бойцовском острове. В главном поединке встречались Кори Сентхаген и Марлон Мораес. На второй минуте второго раунда Кори ударом с вертушки попал бразильцу в верхнюю часть головы, сбил с ног, и молниеносно добил.

Cory sandhagen finishes

Moraes with a spinning

heel kick in round 2. #UFCFightIsland6 pic.twitter.com/XBVTRt8fpH — World of MMA (@CM_fights) October 11, 2020

2 место

10 октября, ММА (KSW 55), Лодзь (Польша). Мамед Халидов (Польша) — Скотт Асхам (Великобритания). КО, 1-й раунд, 0:36.

Поляк чеченского происхождения Мамед Халидов сотворил в ночь на воскресенье такой нокаут, что казалось, круче невозможно. На турнире польского промоушена KSW он ударом ногой в прыжке, как в боевиках, вырубил оппонента. Польские комментаторы, кажется, сошли с ума. Рефери тоже. В роли жертвы — британец Скотт Асхам.

Вот этот удар с другого ракурса.

1 место

11 октября. ММА (UFC Fight Night), Бойцовский остров. Хоакин Бакли (США) — Импа Касанганаи (США), КО, 2-й раунд, 2:03.

Хоакин Бакли и Импа Касанганаи UFC/twitter.com

А вот и лучший нокаут в истории. Так его уже называют многие эксперты и бойцы. Случился он на UFC Fight Night на бойцовском острове, Хоакин Бакли сотворил с Импа Касанганаи такое, что почти невозможно описать словами. Это надо просто увидеть. Одного раза будет мало.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c — UFC (@ufc) October 10, 2020

Видео с другого ракурса.

The Octagon-side angle might be the best one yet #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/WbPJzbvDZH — UFC (@ufc) October 11, 2020

Кое-кто так впечатлялся, что хочет от этого нокаута детей.

Я хочу жениться на этом нокауте и иметь от него детей, — написала пользователь в Twitter.