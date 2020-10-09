Чемпион UFC Пётр Ян: случайно сильно ударил Урганта по голове

Пётр Ян — новая мегазвезда в российских и мировых смешанных единоборствах. Он всегда считался перспективным и ярким, а в июле 2020 года сделал гигантский шаг вперёд, выиграв у Жозе Альдо. В эксклюзивном интервью NEWS.ru чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) рассказал, как ударил Ивана Урганта на телешоу, поделился ожиданием от боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи и оценил наследие Олега Тактарова, который первым из россиян добился успеха в мире ММА.

— Как получилось, что вы оказались на шоу у Ивана Урганта?

— Моя пиар-команда связалась с ним, он захотел сделать со мной интервью, и я, конечно, согласился. А дальше вы всё сами видели. В целом это был интересный опыт. Мне было очень тяжело, если честно, много камер, вся эта атмосфера, очень непривычно.

— Чья была идея с концовкой, когда вы ударили Урганта ногой по лицу, а потом вместо него закончили шоу?

— Идея была общая. Но я там поскользнулся и случайно ударил Ивана по-настоящему, причём сильно. Реально вмазал ему по голове.

— Вы стали чемпионом UFC почти три месяца назад. Как изменилась ваша жизнь за это время?

— Друзья остались прежние, новых не появилось, как общался с одними людьми, так с ними и общаюсь, но времени стало намного меньше, много мероприятий новых появилось, больше внимания СМИ. Это главное изменение. И я чувствую ответственность, которой раньше не было.

— Когда планируете вернуться в октагон?

— Пока ждём дату: либо декабрь, либо январь-февраль.

— По сопернику, как и раньше, предпочтений нет?

— Да, буду драться с тем, кого предложат. Готов вообще к любому варианту.

— В том числе и к бою с Ти-Джеем Диллашоу, который возвращается после дисквалификации за допинг? Говорят, что его готовят под вас.

— Диллашоу после дисквалификации нужно провести один-два боя, прежде чем за титул драться. Но мне с ним было бы интересно подраться, я за ним наблюдал много лет, мне он всегда импонировал как боец. Если он будет не на допинге, то я бы с ним подрался.

— Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейтжи уже через две недели. Это будет очередная победа Хабиба в его стиле, или Гейтжи сможет удивить?

— Хабибу нужно быть внимательным в начале боя. Давить надо с первого раунда, потому что если дать Гейтжи почувствовать дистанцию, если не уходить со средней дистанции, откуда Джастин будет пробивать свои лоу-кики, это плохо кончится. Хабибу нужно сокращать дистанцию с первой минуты, делать так, чтобы Гейтжи мог думать только о защите.

— Чем бой закончится?

— Хабиб выиграет, если хорошо подойдёт к бою. Если будет с первых раундов давить, то финиширует.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Хабиба называют первым чемпионом UFC, несмотря на победу Олега Тактарова в Гран-при 1995 года.

— Я Тактарова тоже считаю чемпионом UFC, пояс же у него есть, он его не купил, он выиграл Гран-при, а там победить было не легче, там не было весовых категорий, не было перчаток, нужно было выиграть три боя за вечер. Так что Тактарова не считать чемпионом UFC — это неправильно. Для меня он — чемпион.

— Откуда у чемпионов столько хейтеров? Вообще неизвестно, Хабиба в России больше поддерживают или ненавидят.

— У меня нет этому объяснения. Люди просто сбиваются в стадо. У меня тоже есть хейтеры, мне тоже пишут гневные посты, но я уже перестал их читать. Людям просто не нравится то место, на котором ты находишься. Всех чемпионов критикуют.

— Ваш тренер Джон Хатчинсон сказал, что ваша боксёрская техника лучше, чем у всех в UFC, включая Конора Макгрегора. Согласны?

— Это его мнение, я не возражаю. Но сам не хочу оценивать свою технику, пусть это делает тренер, эксперты, болельщики. Джон ещё говорил, что мне нужно сделать боксёрскую карьеру после карьеры в ММА, но я не знаю, буду ли я это делать. Поживём — увидим.