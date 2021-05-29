Хейни победил Линареса и отстоял титул WBC

https://static.news.ru/photo/a4aacde4-c104-11eb-8953-96000091f725_660.jpg Девин Хейни Фото: realdevinhaney/instagram.com

Непобеждённый американский боксёр Девин Хейни (26-0, 15 КО) одолел единогласным решением судей венесуэльца Хорхе Линареса (47-6, 29 КО) на турнире по боксу в Лас-Вегасе и отстоял чемпионский титул по версии WBC в лёгком весе.

22-летний Хейни был перед боем явным фаворитом в сравнении с 35-летним Линаресом, однако поединок получился для молодого американца непростым. Венесуэлец всё время опасно контратаковал и выиграл концовку боя, в которой пару раз сумел потрясти чемпиона. Однако за счёт преимущества в первой половине боя по итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу Хейни со счётом 116:112 (двое) и 115:113.

Как сообщалось ранее, легендарный филиппинский боксёр Нонито Донер нокаутировал в четвёртом раунде француза Нордина Убали и стал чемпионом мира по версии WBC в легчайшем весе. Для Донейра это десятый чемпионский титул в карьере.