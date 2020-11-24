Харитонов прокомментировал уголовное преследование Яндиева

https://static.news.ru/photo/75c714fa-2e43-11eb-87fb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов на пресс-конференции в Москве заявил, что не хотел бы уголовного преследования для избившего его Адама Яндиева.

Я знал о том, что они помиирись с Русланом, но на меня это никак не повлияло. Я принял решение о примирении сам лично и считаю, что так и должно быть. Я не хочу никаких уголовных дел в отношении Адама, не хочу никаких преследований, все имеют право на ошибку. Человека можно простить, — сказал Харионов NEWS.ru.

Харитонов и Яндиев повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев же был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Как позднее сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. По словам последнего, ситуация попросту является провокацией со стороны Харитонова.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым. Изначально он исключил вариант перемирия с бойцом.