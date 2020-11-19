Харитонов отреагировал на прямые угрозы Яндиева

https://static.news.ru/photo/9cc4a690-2a46-11eb-803f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в интервью NEWS.ru прокомментировал угрозы со стороны Адама Яндиева. Экс-боец UFC предупредил Харитонова, что с ним может произойти нехорошее.

Это случай показательный, он показывает, как работают законы в нашей стране. Человек сначала распустил руки, а потом ещё и реальные угрозы в мой адрес делает. Ну что же, пускай... Я не трус, я — человек, который идёт вперёд. Я просто смотрю на то, как работают органы власти, прокуратуры, следствия — это всё показательно. Я ведь мог и не писать заявление, но мне хочется показать людям и себе, как в нашей стране исполняются законы. Кого-то могут закрыть за мешок картошки, а кто будет ходить и избивать людей, и ему ничего не будет. Человек нанёс увечья двум людям и спокойно ходит на свободе, ещё и пытается угрожать. Если со мной случится что-то, то... Я к любому развитию событий готов, я — офицер и горжусь этим. Я всегда вёл себя достойно, а не как беспредельщик, — сказал Харитонов.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов, в ходе которых сломал ему нос и орбитальную кость. Харитонов написал заявление в полицию. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина, писал NEWS.ru.