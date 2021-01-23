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Хабиб отреагировал на поражение Макгрегора от Порье

09:59, 24 января 2021 286
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье. По его словам, фиаско европейского спортсмена случилось из-за смены команды и слабых спарринг-партнёров.

Ранее стало известно, что Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Ранее они боролись друг против друга в 2014 году, где Макгрегор в первом раунде одержал победу.

Вот что бывает, когда вы меняете команду, спарринг-партнёров, которые сделали вас чемпионом. Вы спарринговались с маленькими детьми вдалеке от реальности, — написал Нурмагомедов в Twitter.

В соглавном бою вечера на турнире UFC 257 в Абу-Даби экс-чемпион Bellator американец Майкл Чендлер (22-5) победил нокаутом в первом раунде новозеландца Дэна Хукера (20-10). Для Чендлера это был дебютный бой в UFC, в котором он победил топового соперника.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что ожидает ирландского бойца Конора Макгрегора после поражения в главном бою турнира UFC 257.

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