Хабиб отреагировал на поражение Макгрегора от Порье

Ранее стало известно, что Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Ранее они боролись друг против друга в 2014 году, где Макгрегор в первом раунде одержал победу.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.