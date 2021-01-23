Глава UFC рассказал о будущем Конора Макгрегора после поражения Порье

https://static.news.ru/photo/3928384e-5e13-11eb-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что ожидает ирландского бойца Конора Макгрегора после поражения в главном бою турнира UFC 257 американцу Дастину Порье. Он не исключает, что они проведут ещё один, финальный поединок.

Что будет с Конором? Не знаю. Думаю, через несколько часов он начнёт мне звонить. Посмотрим. Будет ли третий бой? Ну, так обычно бывает, — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Ранее они боролись друг против друга в 2014 году, где Макгрегор в первом раунде одержал победу.

При этом он добавил, что если бы Нурмагомедов вернулся, то бесспорно, бой прошёл бы между россиянином и ирландцем.

Конора он ненавидит. Но где-то внутри него какой-то голос наверняка подсказывает, что если бы он подрался с ним, это был бы величайший бой в истории, — добавил он.

В соглавном бою вечера на турнире UFC 257 в Абу-Даби экс-чемпион Bellator американец Майкл Чендлер (22-5) победил нокаутом в первом раунде новозеландца Дэна Хукера (20-10). Для Чендлера это был дебютный бой в UFC, в котором он победил топового соперника. Ранее Чендлер был запасным в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи.

NEWS.ru писал, что бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал поражение ирландского бойца Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257 американскому легковесу Дастину Порье. Ранее он заявлял, что 32-летний ирландец нокаутирует соперника.