Хабиб оценил победу таджикского Терминатора над учеником Емельяненко

https://static.news.ru/photo/dca8f49c-6b1d-11eb-bf40-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу таджикского Терминатора Фаридуна Одилова (11-2-2) над учеником Фёдора Емельяненко Сергеем Калининым (6-2) на турнире Eagle FC 33.

Я примерно понимал, что они на равных находятся, но Фаридун оказался более готовым функционально, хотя Калинин имел шансы закончить бой досрочно. Но небольшой перевес я отдавал Фаридуну, так как он спускался с 93 килограммов. У него большое будущее, — передаёт слова Хабиба корреспондент NEWS.ru.

Поединок между Одиловым и Калининым был главным на турнире Eagle FC 33 и завершился удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Хабиб так же оценил вероятность своей схватки с Магомедом Исмаиловым по правилам грэпплинга, писал NEWS.ru.