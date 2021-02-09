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Хабиб оценил победу таджикского Терминатора над учеником Емельяненко

23:59, 09 февраля 2021
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу таджикского Терминатора Фаридуна Одилова (11-2-2) над учеником Фёдора Емельяненко Сергеем Калининым (6-2) на турнире Eagle FC 33.

Я примерно понимал, что они на равных находятся, но Фаридун оказался более готовым функционально, хотя Калинин имел шансы закончить бой досрочно. Но небольшой перевес я отдавал Фаридуну, так как он спускался с 93 килограммов. У него большое будущее, — передаёт слова Хабиба корреспондент NEWS.ru.

Поединок между Одиловым и Калининым был главным на турнире Eagle FC 33 и завершился удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Хабиб так же оценил вероятность своей схватки с Магомедом Исмаиловым по правилам грэпплинга, писал NEWS.ru.

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