Хабиб Нурмагомедов оценил победу Емельяненко над Джонсоном

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Нурмагомедов отметил, что это была очень быстрая победа для возраста Фёдора. Его слова передаёт ТАСС.

Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души, — сказал Нурмагомедов.

Бой завершился в первом раунде после комбинации Емельяненко из двух ударов в голову.

Для 45-летнего россиянина эта победа стала 40-й в 47 боях. Ещё шесть поединков он проиграл и один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прокомментировал собственную победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.