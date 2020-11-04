Губерниев призвал не торопиться со званием Героя России для Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/47153442-1eb8-11eb-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил более взвешенно относиться к присвоению различных званий именитым спортсменам. Среди них есть те, которые достойны быть отмеченными, однако важно, чтобы звание было соответствующим заслугам, отметил журналист.

С инициативой наградить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Давайте не будем разбрасываться званиями. У нас есть звание Героя Труда. Если говорить, например, о звании Героя Труда — такая спортсменка, как пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина, его достойна. Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен, — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также предложил подождать реакции других депутатов на предложение их коллеги.

В конце октября Нурмагомедов в поединке с американцем Джастином Гейтжи защитил титул чемпиона UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что боец включён в десятку спортсменов, вызывающих доверие у россиян. Помимо него в рейтинг попали в том числе хоккеист Александр Овечкин, футболист Артём Дзюба и фигуристка Алина Загитова.