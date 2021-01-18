Глава UFC исключил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером

https://static.news.ru/photo/077b963a-597a-11eb-b99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова с канадским экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе Жоржем Сен-Пьером невозможен.

Об этом бое мы даже не говорили. Он Хабибу неинтересен. Судя по тому, что я сегодня слышу, Жорж тоже. Так что в этом смысле всё кончено, — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявлял, что бой с Сен-Пьером мог быть единственной причиной, по которой Хабиб мог бы возобновить карьеру.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. Эта была третья защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе и 29-я победа в карьере при нуле поражений.

NEWS.ru подвёл итоги недавней встречи 32-летнего бойца с Уайтом и оценил шансы на его возращение.