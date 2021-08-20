Глава Союза ММА России: приятно, что в отличие от Олимпиады звучал гимн

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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подвёл итоги чемпионата Европы по ММА в Казани и отметил успешные выступления российских спортсменов и хорошие условия для достижения ими побед на этих соревнованиях.

Чемпионат Европы получился удачным, благодаря отличному взаимодействию Союза ММА России, IMMAF и региональных федераций. Было приятно, сколько раз звучал гимн России, поднимался флаг, особенно на фоне того, в каких сложных условиях находились наши спортсмены на Олимпийских играх, — приводит слова Габдуллина спецкор NEWS.ru.

Сборная России одержала победу в общем зачёте чемпионата Европы, завоевав восемь золотых медалей в 16 весовых категориях.

Как сообщалось ранее, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун подвёл итоги прошедшего в Казани чемпионата Европы и был потрясён уровнем организации соревнований.