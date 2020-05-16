Гейтжи назвал условия для проведения боя с Макгрегором

https://static.news.ru/photo/147eb2c4-9772-11ea-ba0c-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com​​​​​​​/Global Look Press

Американский боец Джастин Гейтжи заявил, что будет согласен провести поединок против ирландца Конора Макгрегора только после победы над чемпионом Ultimate Fighing Championship (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Поединок с Хабибом — единственное, чего сейчас хочется, я это заслужил. Как только побью его, буду драться с Конором, — цитирует Гейтжи телеканал ESPN.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прошедший во Флориде в условиях пандемии коронавируса первый турнир UFC 249 стал праздником для спортивных фанатов. Бои на любой вкус подарили сенсации. Теперь поединок мечты между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, скорее всего, уже не состоится, но новый претендент на титул Джастин Гейтжи выглядит не менее интересно. NEWS.ru подводит итоги возвращения боёв в октагон.