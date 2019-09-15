https://static.news.ru/photo/5a160de2-d778-11e9-ad19-fa163e074e61_660.jpg Фото: gypsyking101/instagram.com

Известный британский тяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1) одержал победу по очкам над шведом Отто Валлином (20-1, 13 КО), несмотря на сильное рассечение брови.

Непобеждённые тяжеловесы сошлись в главном бою вечера турнира в Лас-Вегасе. Валлин, считавшийся андердогом с шансами 1 к 14, оказался не самым простым соперником и в пятом раунде сильно рассёк правую бровь Фьюри, а в конце шестого раунда швед ткнул перчаткой в рану соперника, но рефери не снял с него очко. Фьюри активизировался в дальнейшем, стараясь нокаутировать соперника, при этом переводил бой на ближнюю дистанцию, прижимал соперника к канатам и давил в клинчах. В последнем раунде уже Валлин потряс соперника, но не успел развить успех. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Фьюри со счётом 118:110, 117:111 и 116:112.

Tyson Fury (29-0-1) weathers nasty gashes and intervals of adversity to outbox the headstrong Otto Wallin over 12 rounds. And still your lineal heavyweight champ. It's your move, Wilder. pic.twitter.com/kOiy0n2iYx — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г.

В одном из боёв андеркарда известные боксёры пуэрториканец Хосе Педраса и американец Хосе Сепеда оспаривали титул чемпиона США по версии WBC. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу Сепеде со счётом 97:93.

Как сообщал News.ru, в главном бою турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гейтжи победил техническим нокаутом в первом раунде своего соотечественника Дональда Серроне.