Непобеждённые тяжеловесы сошлись в главном бою вечера турнира в Лас-Вегасе. Валлин, считавшийся андердогом с шансами 1 к 14, оказался не самым простым соперником и в пятом раунде сильно рассёк правую бровь Фьюри, а в конце шестого раунда швед ткнул перчаткой в рану соперника, но рефери не снял с него очко. Фьюри активизировался в дальнейшем, стараясь нокаутировать соперника, при этом переводил бой на ближнюю дистанцию, прижимал соперника к канатам и давил в клинчах. В последнем раунде уже Валлин потряс соперника, но не успел развить успех. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Фьюри со счётом 118:110, 117:111 и 116:112.

Tyson Fury (29-0-1) weathers nasty gashes and intervals of adversity to outbox the headstrong Otto Wallin over 12 rounds. And still your lineal heavyweight champ. It's your move, Wilder.