Фьюри оценил перспективы Усика в тяжёлом весе

https://static.news.ru/photo/447048d4-23e1-11eb-933f-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри усомнился в способности украинского боксёра Александра Усика успешно противостоять сильнейшим тяжеловесам мира.

Мы увидели лучшего Александра Усика? Не уверен. Мы увидели лучшего Александра Усика в тяжёлом весе? Не знаю. Чисора, наверное, самый маленький из топовых тяжеловесов. Когда Усик будет драться против действительно большого тяжа, он будет похож на ягнёнка, которого привели на бойню, — приводит слова Фьюри BoxingScene.com.

Также боксёр отметил, что высоко оценивал выступления украинского коллеги в первом тяжёлом весе, но как тяжеловес он совершенно не впечатлил.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр первого полусреднего веса Георгий Челохсаев потерпел поражение в упорном поединке от белоруса Евгения Долголевца на турнире в Минске.