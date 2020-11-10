Фьюри оценил перспективы Усика в тяжёлом весе

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри усомнился в способности украинского боксёра Александра Усика успешно противостоять сильнейшим тяжеловесам мира.
Мы увидели лучшего Александра Усика? Не уверен. Мы увидели лучшего Александра Усика в тяжёлом весе? Не знаю. Чисора, наверное, самый маленький из топовых тяжеловесов. Когда Усик будет драться против действительно большого тяжа, он будет похож на ягнёнка, которого привели на бойню, — приводит слова Фьюри BoxingScene.com.
Также боксёр отметил, что высоко оценивал выступления украинского коллеги в первом тяжёлом весе, но как тяжеловес он совершенно не впечатлил.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр первого полусреднего веса Георгий Челохсаев потерпел поражение в упорном поединке от белоруса Евгения Долголевца на турнире в Минске.