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Единоборства

Боксёр Челохсаев уступил в Минске белорусу Долголевцу

01:00, 11 ноября 2020 44
Фото: instagram.com/yauheni_dolgolevets

В Минске прошёл очередной турнир боксёрской серии KOld Wars II. В главном бою вечера российский боксёр первого полусреднего веса Георгий Челохсаев (19-2-1, 12 КО) потерпел поражение в упорном поединке от белоруса Евгения Долголевца (4-0, 3КО).

Бой прошел всю отведённую для него дистанцию в десять раундов, в ходе которых боксёры поочерёдно перехватывали инициативу. Опытнейший рефери Александр Калинкин отдал победу российскому боксёру, но двое его коллег признали победителем белоруса.

Как писал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в UFC.

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