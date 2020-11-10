Боксёр Челохсаев уступил в Минске белорусу Долголевцу

https://static.news.ru/photo/afc7d8d6-23a5-11eb-97ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/yauheni_dolgolevets

В Минске прошёл очередной турнир боксёрской серии KOld Wars II. В главном бою вечера российский боксёр первого полусреднего веса Георгий Челохсаев (19-2-1, 12 КО) потерпел поражение в упорном поединке от белоруса Евгения Долголевца (4-0, 3КО).

Бой прошел всю отведённую для него дистанцию в десять раундов, в ходе которых боксёры поочерёдно перехватывали инициативу. Опытнейший рефери Александр Калинкин отдал победу российскому боксёру, но двое его коллег признали победителем белоруса.

Как писал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в UFC.