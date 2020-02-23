Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Британец Тайсон Фьюри высоко оценил бой своего противника американца Деонтея Уайлдера, отметив, что тот ещё завоюет победы в будущем.

Я хочу сказать Деонтею Уайлдеру, что он показал сердце чемпиона. Он — воин, он вернётся и снова станет чемпионом. Но король вернулся на вершину трона, — цитирует Фьюри ВВС.

Ранее NEWS.ru писал, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде Деонтея Уайлдера на боксёрском шоу в Лас-Вегасе и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях