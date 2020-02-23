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Американский боксёр Деонтей Уайлдер заявил, что был готов продолжать бой с британцем Тайсоном Фьюри до последнего, но тренерский штаб не позволил этого.

Мой тренер бросил полотенце, хотя я был готов костьми лечь на ринге. Я просто хотел, чтобы мой угол позволил продолжать сражаться. Но он сделал то, что сделал, мне нет никаких...