Британец Тайсон Фьюри высоко оценил бой своего противника американца Деонтея Уайлдера, отметив, что тот ещё завоюет победы в будущем.
Я хочу сказать Деонтею Уайлдеру, что он показал сердце чемпиона. Он — воин, он вернётся и снова станет чемпионом. Но король вернулся на вершину трона, — цитирует Фьюри ВВС.
Ранее NEWS.ru писал, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде Деонтея Уайлдера на боксёрском шоу в Лас-Вегасе и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.
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