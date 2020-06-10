Фьюри договорился о бое с Джошуа после реванша с Уайлдером

https://static.news.ru/photo/e8996fd8-ab2f-11ea-a709-fa163e074e61_660.jpg Тайсон Фьюри Фото: William Cherry/Global Look Press

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе боксёр Тайсон Фьюри намерен собрать все крупнейшие чемпионские пояса и после реванша с Деонтеем Уайлдером проведёт объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

Это будет величайший бой в истории бокса в следующем году. Сначала я сокрушу Бронзового Бомбардировщика, а затем уничтожу Энтони Джошуа, — поделился планами Фьюри в своём Twitter.

В последнем бою Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, но должен по условиям контракта провести с ним третий бой, который перенесён на конец 2020 года.

Itâs official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then Iâll annihilate @anthonyfjoshua #WEARESPARTANS



MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN. god bless pic.twitter.com/18FfVKfCax — TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 10, 2020

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Александр Подольский не сможет выйти на ринг 15 июня в бою против соотечественника Харитона Агрбы на вечере бокса в Москве, организованном промоутерской компанией «Патриот».