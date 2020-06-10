Единоборства

Фьюри договорился о бое с Джошуа после реванша с Уайлдером

18:28, 10 июня 2020
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Фото: William Cherry/Global Look Press

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе боксёр Тайсон Фьюри намерен собрать все крупнейшие чемпионские пояса и после реванша с Деонтеем Уайлдером проведёт объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

Это будет величайший бой в истории бокса в следующем году. Сначала я сокрушу Бронзового Бомбардировщика, а затем уничтожу Энтони Джошуа, — поделился планами Фьюри в своём Twitter.

В последнем бою Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, но должен по условиям контракта провести с ним третий бой, который перенесён на конец 2020 года.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Александр Подольский не сможет выйти на ринг 15 июня в бою против соотечественника Харитона Агрбы на вечере бокса в Москве, организованном промоутерской компанией «Патриот».

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