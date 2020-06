Фьюри договорился о бое с Джошуа после реванша с Уайлдером

В последнем бою Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, но должен по условиям контракта провести с ним третий бой, который перенесён на конец 2020 года.

It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyfjoshua #WEARESPARTANS



MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN. god bless pic.twitter.com/18FfVKfCax