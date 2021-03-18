Флаг ему в руки: чемпион России по борьбе решил выступать за Сербию

https://static.news.ru/photo/c265b570-87f1-11eb-afc5-96000091f725_660.jpg Фото: tsabolov.khetik/instagram.com

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории до 70 килограммов Хеаг Цаболов пополнил состав сборной Сербии. О своём переходе 29-летний спортсмен сообщил на личной странице в Instagram.

Дорогие друзья, раз сообщить о своём переходе в сборную Сербии. Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять мир и Олимпийские игры! Хочу выразить благодарность Михаилу Геразиевичу Мамиашвили (президент Федерации спортивной борьбы России. — NEWS.ru) за поддержку и помощь. Всё лучшее впереди, — написал Цаболов.

Спустя время глава Федерации отреагировал на это сообщение, пожелав успеха. Однако поставил под сомнение выступление на летней Олимпиаде, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Могу пожелать ему успеха, флаг в руки. Есть определённый протокол, по которому он имеет полное право принять нужное ему решение. Сможет ли он выступить в Токио-2020? Это пока вопрос, — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Цаболов является также трёхкратным серебряным призёром чемпионата России, а также обладателем серебряной медали чемпионата мира — 2017 в весе до 74 килограммов.

Ранее российский боксёр, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о здоровье бойца UFC Хамзата Чимаева, писал NEWS.ru. По его словам, у него была тяжёлая простуда.