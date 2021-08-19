Финкельштейн: поп-ММА — это просто детский сад

Основатель старейшей российской промоутерской компании M-1 Global и почётный президент IMMAF Вадим Финкельштейн выразил своё отношение к набирающему обороты направлению единоборств поп-ММА.

Это для меня просто детский сад. Может, кому-то в YouTube это и интересно, но я не могу назвать это спортом. Я очень дорожу именем нашей компании и своим именем, поэтому проводить такие бои не могу себе позволить, иначе потеряю имя. Если мои чемпионы автоматически попадали в UFC, то они соответствовали определённому уровню, поэтому и впредь, если я буду проводить бои, то буду делать их качественно, — рассказал Финкельштейн NEWS.ru.

Также он отметил, что в настоящий момент приостановил деятельность компании М-1 и занят поиском партнёра, которому готов уступить значительную долю компании и который позволит возобновить проведение турниров высокого уровня после нормализации ситуации с коронавирусом.

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