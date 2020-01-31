В главном бою вечера на турнире One: Fire & Fury на Филиппинах чемпион в наилегчайшем весе филиппинец Джошуа Пасио победил по очкам бразильца Алекса Силву и отстоял свой титул.



Бой прошёл все пять раундов и изобиловал жёсткими разменами в стойке и борьбой в партере. Бразилец пропускал больше ударов, но в партере несколько раз пытался провести удушающий приём. Особенно заметным преимущество Пасио стало в чемпионских раундах, которое и предопределило вердикт судей, отдавших победу Пасио раздельным решением.