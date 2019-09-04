https://static.news.ru/photo/c0fac19e-cf10-11e9-9886-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: Tony Ferguson/facebook.com

Боец UFC Тони Фергюсон изъявил желание стать следующим претендентом на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе и поделился своим мнением относительно предстоящего боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Надеюсь, Дастин повалит Хабиба и устроит ему хорошую трёпку, а потом в декабре мы бы устроили с ним королевскую американскую битву. При этом я готов драться и с Хабибом, но предпочёл бы Порье, выходца из American Top Team, — приводит слова Фергюсона ESPN.

Также боец подчеркнул, что он хочет стать чемпионом UFC, поэтому бой с Конором Макгрегором ему сейчас не интересен.

Как сообщал News.ru, Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын Хабиб мог бы свой последний в карьере бой провести в Москве.