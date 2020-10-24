Федун готов предоставить Хабибу стадион «Спартака» для 30-го боя

https://static.news.ru/photo/b195b3c2-16c6-11eb-85c5-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после убедительной победы в титульном бою над американцем Джастином Гейтжи. Он объяснил, что следует просьбе матери, которая не хочет, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Спортивный мир аплодирует Хабибу за его великолепную карьеру и достойное прощание. Но многие при этом надеются, что однажды обстоятельства изменятся и россиянин вернётся в октагон, чтобы провести 30-й бой в смешанных единоборствах — и, конечно, одержать 30-ю победу.

Хабиб ушёл непобеждённым, выиграв 29 поединков в ММА и не проиграв ни одного. Среди тех, кто ждёт его возвращения, — председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун. Он заявил, что готов предоставить в распоряжение Нурмагомедова стадион, на котором «красно-белые» проводят домашние матчи. Леонид Арнольдович уверен, что такая площадка станет идеальным местом проведения следующего боя.

Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру. Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на «Открытие Арене», где он получит лучшую поддержку 50 тысяч верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома! — приводит слова Федуна «Р-Спорт».

Федун заметил, что «Спартак», накануне игравший на выезде с «Краснодаром», решил вылететь домой позже, чтобы футболисты смогли посмотреть бой Хабиба с Гейтжи. Эмоции ликующих спартаковцев, радующихся победе соотечественника, показала клубная пресс-служба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стал известен гонорар Нурмагомедова за бой с Гейтжи. Россиянин заработал $3,09 млн.