«Это больше, чем просто бой»: Тайсон высказался о поединке с Джонсом

https://static.news.ru/photo/b8c19962-3210-11eb-b15d-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: miketyson/instagram.com

54-летний боксёр Майк Тайсон заявил, что прошедший поединок с 51-летним Роем Джонсом — младшим был чем-то большим, чем просто боем.

Схватка двух легенд мирового спорта состоялась в в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Боксёры провели на ринге восемь раундов по две минуты. Официального судейского решения не было предусмотрено, но три приглашённых арбитра объявили ничью, без точного счёта.

Tyson: This is bigger than fighting and winning a championship. We're humanitarians, we're helping people. That's bigger, I'm into that now #TysonJones — MMAFighting.com (@MMAFighting) November 29, 2020

Тайсон признался, что время от времени две минуты одного раунда казались ему тремя.

Я просто счастлив, собираюсь продолжать идти дальше и делать больше. Это больше, чем поединок и победа в нём. Мы гуманисты, мы помогаем людям. Это нечто большее, я сейчас в этом, — цитирует спортсмена MMA Fighting на странице портала в Twitter.

Для 54-летнего Тайсона это был первый поединок с 2005 года, когда он проиграл ирландцу Кевину МакБрайду техническим нокаутом. После того боя он объявил о завершении карьеры. 51-летний Джонс не выходил на ринг с 2018 года.

Как писал NEWS.ru, 54-летний боксёр Майк Тайсон получит за бой со своим соотечественником 51-летним Роем Джонсом — младшим $10 млн.