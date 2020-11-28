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Единоборства

«Это больше, чем просто бой»: Тайсон высказался о поединке с Джонсом

09:56, 29 ноября 2020 14
Майк Тайсон Майк Тайсон Фото: miketyson/instagram.com

54-летний боксёр Майк Тайсон заявил, что прошедший поединок с 51-летним Роем Джонсом — младшим был чем-то большим, чем просто боем.

Схватка двух легенд мирового спорта состоялась в в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Боксёры провели на ринге восемь раундов по две минуты. Официального судейского решения не было предусмотрено, но три приглашённых арбитра объявили ничью, без точного счёта.

Тайсон признался, что время от времени две минуты одного раунда казались ему тремя.

Я просто счастлив, собираюсь продолжать идти дальше и делать больше. Это больше, чем поединок и победа в нём. Мы гуманисты, мы помогаем людям. Это нечто большее, я сейчас в этом, — цитирует спортсмена MMA Fighting на странице портала в Twitter.

Для 54-летнего Тайсона это был первый поединок с 2005 года, когда он проиграл ирландцу Кевину МакБрайду техническим нокаутом. После того боя он объявил о завершении карьеры. 51-летний Джонс не выходил на ринг с 2018 года.

Как писал NEWS.ru, 54-летний боксёр Майк Тайсон получит за бой со своим соотечественником 51-летним Роем Джонсом — младшим $10 млн.

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