Емельяненко расплакался на камеру «ради эксперимента»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко расплакался на камеру во время тренировки. Спортсмен заявил фанатам, что решил провести психологический эксперимент.
Емельяненко записал ролик, в котором со словами «всё болит» сделал вид, что плачет.
Психологи говорят, что когда поплачешь, становится легче, — отметил боец.
По словам Емельяненко, легче не стало, поэтому он просто вернулся к тренировке.
Как писал NEWS.ru, в конце апреля Емельяненко последовал совету своего друга Рамзана Кадырова и побрился налысо, чтобы не беспокоиться о причёске во время самоизоляции.
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