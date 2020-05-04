Емельяненко расплакался на камеру «ради эксперимента»

https://static.news.ru/photo/6193f10e-d815-11e9-bb5a-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко расплакался на камеру во время тренировки. Спортсмен заявил фанатам, что решил провести психологический эксперимент.

Емельяненко записал ролик, в котором со словами «всё болит» сделал вид, что плачет.

Психологи говорят, что когда поплачешь, становится легче, — отметил боец.

По словам Емельяненко, легче не стало, поэтому он просто вернулся к тренировке.

Как писал NEWS.ru, в конце апреля Емельяненко последовал совету своего друга Рамзана Кадырова и побрился налысо, чтобы не беспокоиться о причёске во время самоизоляции.