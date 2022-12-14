Емельяненко провел открытую тренировку перед боем с Коваленко Александро Емельяненко провел открытую тренировку перед боем со Святославм Коваленко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел открытую тренировку в преддверии боя со Саятославом Коваленко. Поединок пройдет 16 декабря в Москве в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Я выйду и покажу, что я умею. Увидим мы, что Свят умеет. Я стараюсь, наоборот, переоценить своего соперника. Каждый день спаррингуюсь, бью мешок и делаю все, чтобы победить Святослава, — рассказал Емельяненко.

Коваленко в свою очередь отметил, что рад встретиться на ринге с таким именитым бойцом.

24 сентября Емельяненко и Вячеслав Дацик провели официальный боксерский поединок, который завершился досрочной победой Дацика в первом раунде. Емельяненко оказался в нокауте на 13-й секунде поединка после левого бокового от соперника.

15 октября Александр Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. В своем Telegram-канале спортсмен опубликовал видеозапись со свадебной церемонии. 41-летний боец познакомился с Селедцовой в 2014 году. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование домработницы.