https://static.news.ru/photo/6ced22d2-2739-11ea-b964-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему два автомобиля, потому что был восхищён его спортивной карьерой.

Один автомобиль он подарил мне за то, что ему нравится, как я дерусь. Он меня так поощрил за ряд боёв, которые я выиграл. А второй он мне подарил на день рождения, — приводит слова бойца «Мир 24».

По словам спортсмена, в ответ на эти подарки он презентовал политику сейф для оружия, который был спрятан за картиной.

Как ранее писал NEWS.ru, Кадыров вызвал Емельяненко на поединок. Однако политик ещё не решил, по правилам какого вида спорта пройдёт противостояние. Руководитель республики попросил совета у подписчиков в социальной сети Instagram, в какой дисциплине выйти против Емельяненко: бокс или MMA.