Российский боец ММА Александр Емельяненко, вышедший на свободу после семидневного содержания в СИЗО, поблагодарил всех, кто ведёт здоровый образ жизни.
Спасибо всем, кто поддерживает ММА и ведёт здоровый образ жизни, — сказал он на официальной пресс-конференции в Москве в преддверии боя с Магомедом Исмаиловым.
Емельяненко был арестован на семь суток в Анапе за хулиганство. Боец был в нетрезвом состоянии.
Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире компании Absolute Championship Akhmat.
Ранее российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал очередную выходку Александра Емельяненко, писал NEWS.ru.
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