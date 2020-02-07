https://static.news.ru/photo/e93ad806-49c7-11ea-a5a9-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко, вышедший на свободу после семидневного содержания в СИЗО, поблагодарил всех, кто ведёт здоровый образ жизни.

Спасибо всем, кто поддерживает ММА и ведёт здоровый образ жизни, — сказал он на официальной пресс-конференции в Москве в преддверии боя с Магомедом Исмаиловым.

Емельяненко был арестован на семь суток в Анапе за хулиганство. Боец был в нетрезвом состоянии.

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире компании Absolute Championship Akhmat.

Ранее российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал очередную выходку Александра Емельяненко, писал NEWS.ru.