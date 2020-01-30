https://static.news.ru/photo/7bc7cca8-4345-11ea-974f-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал очередную выходку Александра Емельяненко, задержанного за мелкое хулиганство на семь суток.

А у нас получается, что насильник и пьяница почему-то положительный герой. Ходят на его бои. Может ли это как-то повлиять на бой с Магомедом Исмаиловым? Нет, не может. Саша и на бой может пьяным выйти. Ему какая разница? Он пьяный будет ещё лучше драться. Больной человек, — приводит слова Харитонова «Матч ТВ» .

Также боец отметил, что Емельяненко является позором смешанных единоборств, притом что боец должен быть порядочным человеком и примером для детей.

Как писал NEWS.ru, стали известны цены на билеты на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который пройдёт 18 апреля в Бруклине.