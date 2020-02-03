https://static.news.ru/photo/ebb5c52a-465a-11ea-8e17-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: MMABOXING - MMA, UFC, Bellator, ACA/vk.com

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко указал на недостатки чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног, — цитирует Емельяненко ТАСС , добавив, что в остальном 31-летний спортсмен делает всё верно.

Кроме того, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам считает, что Нурмагомедов «выигрывает своими сильными сторонами», за счёт чего и стал чемпионов UFC.

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что реванш между российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью этого года, ранее писал NEWS.ru.