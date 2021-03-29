Емельяненко может подраться с дос Сантосом в Москве

https://static.news.ru/photo/c901fd94-90a7-11eb-a9f9-96000091f725_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: fedoremelianenkoofficial/instagram.com

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко может провести бой в Москве в конце 2021 года с экс-чемпионом UFC Жуниором дос Сантосом. Об этом сообщает tele-sport.ru.

Дос Сантос, уволенный из UFC после четырёх поражений подряд нокаутами, ведёт переговоры с Bellator и в ближайшее время может подписать контракт с этой организацией. Кроме того, дос Сантос уже заявил, что мечтает подраться с Фёдором Емельяненко, которого всегда считал примером для подражания.

Руководство Bellator может организовать этот поединок в конце 2021 года в Москве, а он станет финальным в карьере Последнего Императора, который не раз заявлял, что хотел бы завершить выступления именно в России.

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