Емельяненко и Токов идут за титулами: семь россиян выступят в Bellator Федор Емельяненко и Анатолий Токов подерутся за пояса чемпионов американской лиги

Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС

Фёдор Емельяненко

На днях Bellator добавил нескольких российских бойцов в состав турнира, который пройдёт 4 февраля в США. В данный момент на соревнование заявлены семь россиян, из которых двое будут претендовать на пояса в среднем и тяжёлом весах организации.

Райан Бейдер (США) — Фёдор Емельяненко (Россия)

В гостевых турнирах к российским спортсменам относятся предвзято и в близких поединках победы уходят соперникам. Но в случае Фёдора Емельяненко не стоит переживать за судейские записки. Бои Последнего Императора стабильно заканчиваются в первом раунде с 2011 года, за исключением поединка с Фабио Мальдонадо.

За это время Емельяненко потерпел лишь два поражения. И одним из обидчиков россиянина стал как раз Райан Бейдер. В 2019 году в финале Гран-при тяжеловесов Bellator американец нокаутировал Фёдора за 35 секунд.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Райан Бейдер

Однако многие забывают две важные причины той неудачи Емельяненко. Первая: болезнь спортсмена, о которой позже рассказал его ученик Валентин Молдавский. Вторая: буквально в дни проведения турнира супруга Фёдора находилась в роддоме. Роды проходили тяжело. Пришлось делать кесарево сечение. Емельяненко не то что не мог сосредоточиться на поединке, он до последнего думал как можно быстрее сорваться в Россию.

И сейчас легендарный боец может поймать Бейдера на живца, потому что американец убеждён, что уничтожил лучшую версию Фёдора. Ко второму бою Райан подойдёт, считая себя априори более классным бойцом. Одновременно с этим действующий чемпион Bellator хорошо изучен российской командой. Помимо Емельяненко с ним дрались Молдавский и Вадим Немков. И если Немков вырубил американца во втором раунде, Молдавский забрал три раунда и оказался жертвой судейского произвола.

Фёдор отлично знает своего соперника. Он мотивирован забрать у него титул чемпиона в тяжёлом весе, и ему предстоит последний бой в карьере. Никаких отвлекающих факторов нет, поэтому с огромной долей вероятности Емельяненко завершит карьеру в статусе чемпиона.

Джонни Эблин (США) — Анатолий Токов (Россия)

Изначально на турнире планировался бой Вадима Немкова против Йоэля Ромеро. Но россиянин, дравшийся в конце ноября, решил не испытывать судьбу, и его заменил другой ученик Фёдора Емельяненко — Анатолий Токов.

Спортсмен вышел на чемпионский уровень ещё в 2018 году, когда победил Александра Шлеменко. Но из-за пандемии, травм и проблем с визой его титульный поединок лишь мелькал где-то на горизонте.

Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС Анатолий Токов

Ожидалось, что за пояс он подерётся с Гегардом Мусаси, но последний был сенсационно разгромлен Джонни Эблином в июне прошлого года. Причём о выступлении и о борьбе 31-летнего американца комплиментарно отозвались многие специалисты. Бывший чемпион ACA Альберт Туменов отметил колоссальный рост Эблина за последние четыре года, а Немков, выступающий в более тяжёлом весе, рассказал, что Джонни доставил ему немало проблем на спаррингах.

Токову будет крайне сложно победить нынешнего обладателя титула. Проблема не столько в уровне Анатолия, сколько в том, что россиянин за три года провел два поединка и мог утратить чувство настоящей схватки. К этому можно добавить другую проблему. В чемпионстве скромного россиянина в США точно не заинтересованы, и любой отдалённо спорный эпизод будет трактоваться в пользу его соперника.

Лоренц Ларкин (США) — Мухамед Берхамов (Россия)

Второй реванш турнира, но с оговоркой. Всё-таки первый бой Лоренца Ларкина и Мухамеда Берхамова был признан несостоявшимся. Россиянин уверенно начал встречу, совершив тейкдаун и контролируя соперника на земле около двух минут. Американец сумел подняться на ноги, но у сетки нанес запрещённый удар локтем в голову. Берхамов не смог восстановиться, и поединок остался без результата.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Мухамед Берхамов

С момента первой встречи вряд ли произошли кардинальные изменения. Это по-прежнему столкновение опасного ударника и грепплера. В таких случаях преимущество отдают борцам. К тому же Мухамед побеждал многих опасных соперников, и он моложе своего нынешнего оппонента на семь лет, а 36-летний Ларкин хоть и продолжает побеждать, но уже без запаса прочности. Рафаэль Карвальо и Андрей Корешков проиграли ему лишь раздельным решением, поэтому в данном противостоянии напрашивается победа Берхамова по очкам.

Генри Корралес (США) — Ахмед Магомедов (Россия)

Непобежденному Ахмеду Магомедову Генри Корралес не должен доставить проблем. У американца нет ярко выраженных сильных качеств. Последние победы 36-летний Корралес праздновал над соперниками заштатного уровня, а уже середняки Корралеса спокойно били и душили. И именно удушающие приемы являются одними из самых наработанных у российского бойца, который обязан побеждать досрочно.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Генри Корралес

Стив Моури (США) — Али Исаев (Россия)

Али Исаев одним из последних был добавлен в действующий кард. 39-летний спортсмен является чемпионом Европы по вольной борьбе и бывшим чемпионом PFL. Уровень дагестанца позволяет ему побеждать лучших бойцов мира. Многие специалисты долгое время считали, что Али легко справится даже с действующим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Однако из-за проблем с визой Исаев не выходил в клетку три года. Не совсем понятно, в какой форме он предстанет после огромного перерыва.

С одной стороны, ему предстоит встреча с небитым соперником. Но с другой, Стив Моури уже имел опыт «общения» на кулаках с Валентином Молдавским. Прочувствовав удары Волкодава, Моури, сославшись на тычок в глаз, отказался продолжать поединок. И сейчас ему будет противостоять куда более опасная машина.

Дэррион Колдвелл (США) — Никита Михайлов (Россия)

В 2018 году Дэррион Колдвелл владел титулом чемпиона Bellator в легчайшем весе, но стоит честно прояснить два фактора. Само чемпионство в Bellator никогда не было доказательством высокого уровня спортсмена. К тому же сейчас Колдвелл идёт на серии из трёх поражений.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Никита Михайлов

Правда, и у Никиты Михайлова есть в пассиве фиаско от Энрике Барзолы в последнем поединке. Но перед этим россиянин ворвался в Bellator с двумя победами. Колдвеллу и Михайлову предстоит своеобразный тест. Дэрриону нужно победить молодого бойца, чтобы остаться в лиге, а 24-летний Никита должен показать, насколько он готов конкурировать с лучшими бойцами Bellator.

Алехандра Лара (Колумбия) — Диана Авсарагова (Россия)

При всём уважении к Диане Авсараговой, о ее яркой внешности говорят намного чаще, чем о бойцовских навыках. В Bellator она уже одержала три победы, но первые две соперницы на момент встречи вообще никогда не побеждали в ММА. А вот поединок с 28-летней Кирой Батарой оставил вопросов больше, чем ответов. Встреча получилась настолько невыразительной, что могла завершиться победой любой из сторон.

Чтобы вычеркнуть из памяти тот поединок, Авсараговой дали в качестве соперницы Алехандру Лару, которая идет на серии из трёх поражений. Поэтому у Дианы есть прекрасная возможность не только записать в актив шестую победу, но и сделать это красиво.