Емельяненко: готов ещё раз подраться в России или в Чикаго

В Москве прошла пресс-конференция с участием бойцов, которые выступят 23 октября на турнире Bellator 269. Хедлайнером вечера станет легендарный Фёдор Емельяненко, который не собирается вешать перчатки на гвоздь даже в случае разгромного поражения от такого опасного оппонента, как Тимоти Джонсон. Мы выбрали главные цитаты с пресс-конференции Последнего Императора.

О самочувствии и подготовке

— Чувствую себя хорошо, вся подготовка прошла хорошо. Готовился к бою вместе с Вадимом Немковым, Валентином Молдавским и другими ребятами, которые будут выступать на этом турнире. Самочувствие у меня хорошее. Валентин рассказал о своих ощущениях в бою с Джонсоном, мы работали с ним. Он старался копировать Тимоти во время спаррингов и старался показывать его особенности как бойца.

О выборе соперника

— У Тима Джонсона была победная серия, и уступил он только Валентину Молдавскому по очкам. Мне хочется биться с сильными бойцами, которые побеждают. Конечно, предлагались и другие варианты, но они показались мне менее интересными. У Жуниора дос Сантоса был ряд поражений, и он был уволен из UFC. Было желание подраться со мной у Фабрисиу Вердума и других бойцов. но они шли на серии из нескольких поражений. Когда Валентин отбился с Тимоти за временный пояс, Bellator предложил мне провести следующий поединок с Тимоти, и я с удовольствием принял это предложение.

О продолжении карьеры

— Результат боя на моё решение провести ещё один поединок никак не повлияет. Бойцовская карьера — это одно, а жизнь — другое, поэтому предстоящий бой никак не повлияет на мои дальнейшие планы. Что касается места проведения следующего боя, то в Америке мне больше нравится Чикаго, чем Нью-Йорк, но будем отталкиваться от планов Bellator. Знаю, что они собираются провести ещё одно крупное мероприятие в России, и возможно, я смогу выступить там.

О продвижении учеников

— Психологически тяжелее драться на одном турнире с учениками, чем заниматься только своей подготовкой, потому что переживаешь за них и хочешь, чтобы они все победили, но я буду готовиться к своему бою и не распылять эмоции. Считаю, что мы воспитали достойных спортсменов, людей и бойцов, поэтому испытываю за них большую радость. Надеюсь, что до моего окончательного ухода из спорта у нас будет ещё один чемпион.

fedoremelianenkoofficial/instagram.com

О том, как он потряс Молдавского на тренировке (со слов Немкова)

— Я проводил бросок, мы оба упали, а Валя упал неудачно и почувствовал определённый дискомфорт. Это было неприятное падение. Вадик работал рядом с нами, увидел этот момент, и на него это произвело впечатление.

О возможном присутствии на бое Путина

— Насколько я знаю, на этом бое президента России не будет, но надо понимать, что сейчас во всём мире сложная обстановка, которая влияет на многие вещи. Но я давно в профи и научился подходить к любому бою в ситуации максимального спокойствия.

О коронном ударе

— На тренировках почувствовал, что правый кросс у меня хорошо заходит. Тренеры тоже акцентировали на этом внимание. Я просматривал, как он получается у профессиональных боксёров, и старался также отрабатывать его. В конце концов стало получаться.

Тимоти Джонсон также ответил на вопросы журналистов и подчеркнул, что рассматривает возможность победить Фёдора как очередной этап на пути к карьерным целям, а также рассказал, что в России его приняли хорошо, а таксист, который вёз его из аэропорта, попросил после этого сфотографироваться.

О перспективах

— Победа над Фёдором откроет для меня новые возможности и шанс снова побороться за чемпионский титул. Думаю, меня и Виталия Минакова будут рассматривать как возможных следующих претендентов на титул, которые могут встретиться с победителем объединительного боя между Валентином Молдавским и Райаном Бейдером. Поэтому я бы хотел вернуться в гонку за поясом.

О выступлении на чужбине

— Я с большим интересом принял возможность подраться в России, и меня нисколько не смущает тот факт, что здесь будут поддерживать моего соперника. Я бился в Бразилии с бразильцем, поэтому знаю, каково это. Первые две недели я не мог прийти в себя от новости, что я дерусь с Фёдором, но потом успокоился и осознал, что это лишь очередной бой у меня на пути к моей цели.

О сильных сторонах Фёдора

— Я бы не стал сравнивать бой с Молдавским и с его наставником Емельяненко, потому что они совершенно разные бойцы по стилю. Фёдор обладает мощными ударами и так же опасен на земле, даже из положения снизу. Поэтому я готовился ко всем аспектам ведения боя. У него тяжёлый удар с правой и мощный и быстрый апперкот.