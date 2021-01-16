Эмеев победил Заваду на турнире UFC в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/2f3423fa-582f-11eb-b789-fa163e074e61_660.jpg Рамазан Эмеев Фото: emeev_ramazan/instagram.com

Российский боец полусреднего веса Рамазан Эмеев (20-4) на турнире UFC в Абу-Даби победил по очкам немца Давида Заваду (17-6).

Эмеев активно начал бой, перебивая соперника в стойке. Он постоянно доставал его правой в разрез, а затем поймал его ногу и бросил на землю. Поляк быстро вернулс на ноги и успел нанести несколко хороших ударов в клинче. Эмеев и во втором раунде переводил бой в партер, но поляк быстро поднялся и затем начал доставлять россиянину проблемы за счёт ударов ногами и коленями и блокировал очередные попытки Эмеева перевести бой в партер.

Третий раунд прошёл в жёстком обмене ударами, причём у Завады практически закрылся из-за гемотомы левый глаз. Эмеев безуспешно пытался провести тейкдаун в концовке, но его активности оказалось достаточно для итоговой победы. Двое судей отдали предпочтение россиянину со счётом 29:28, а третий выставил аналогичный счёт в пользу Завады.

Как писал NEWS.ru, бахрейнская компания Brave провела турнир в Сочи совместно с российским клубом «Крепость», в главном бою которого проживающий в Бахрейне дагестанец Эльдар Эльдаров победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Леонардо Мафра и отстоял титул чемпиона Brave в суперлёгком весе.