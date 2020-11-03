Экс-тренер Усика оценил шансы украинца против Джошуа и Фьюри

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али-Башир прокомментировал выступление украинца в бою с Дереком Чисорой и оценил его шансы в возможных поединках с британскими тяжеловесами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
С Чисорой он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, ушли. Он отошёл от тех вещей. И он страдал в ринге. Да, он не потерпел поражения ещё, но он выбрал путь принимать на себя больше ударов. Больше, чем когда-либо ранее. Многие люди говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, расчётливым, а просто бегал, вместо того чтобы действительно боксировать. Я могу сказать одну вещь — он не состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле, — приводит слова Али-Башира портал XSport.ua.
Бой прошёл в Лондоне 31 октября и завершился победой 33-летнего уроженца Симферополя единогласным решением судей. Усик после поединка объяснил, почему не сумел победить досрочно.
После боя с Чисорой Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO и бросил вызов британцу Энтони Джошуа. NEWS.ru рассказал о шансах на то, что этот бой состоится в следующем году.