Экс-тренер Усика оценил шансы украинца против Джошуа и Фьюри

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Чемпионат мира по самбо — 2020 в городе Нови-Сад (Сербия) пройдёт с ограничениями для всех участников. Об этом рассказал президент ФИАС Василий Шестаков.

Организационный комитет чемпионата мира приложил все усилия для того, чтобы минимизировать риски заболевания спортсменов на главном событии года в календаре ФИАС. Для этого все участники соревнований — от спортсменов и...