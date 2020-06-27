Экс-соперник Нурмагомедова Порье одержал волевую победу над Хукером

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В Лас-Вегасе завершился заключительный из июньских турниров UFC. В главном бою вечера бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье (26-6) проводил первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова. В невероятно ярком и упорном поединке он взял верх судейским решением над новозеландцем Дэном Хукером (20-9).

Хукер с самого начала старался держать соперника на дистанции за счёт ударов ногами и при этом сам успешно уходил от его атак. В концовке первого раунда соперники обменялись атаками на ближней дистанции и в клинче. Чувствуя, что соперник не уступает в стойке, Порье попытался затащить его в борьбу, но безуспешно. Американец жёстко вкладывался в удары, разбил сопернику нос и начал перехватывать инициативу в поединке, но в концовке второго раунда едва сам не оказался в нокдауне. К середине боя лица соперников были разбиты в кровь, а в пользу Порье начал играть более богатый технический арсенал. Хукер ответил переводом в партер, Порье попытался поймать его на гильотину.

Чемпионские раунды должны были стать решающими в споре достойных и равных бойцов. Порье пошёл вперёд, чувствуя, что он уступает по очкам, но снова дважды пропустил тейкдаун и дал сопернику забрать спину. Порье борцовский вызов принял и затем сам повалил визави на настил и начал жёстко бить сверху, а затем пытался провести болевой на руку. Финальный раунд бойцы провели спокойнее, а остатки сил выбросили на последних минутах, где Хукеру снова удался тейкдаун, а Порье удары на выходе из клинча и попытка удушения на последних секундах. Все судьи отдали победу Порье со счётом 48:47 (двое) и 48:46.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе американский полусредневес Майк Перри победил единогласным решением судей соотечественника Микки Голла.