Экс-чемпион UFC Вердум проиграл нокаутом дебютный бой в PFL

Вердум сразу провёл тейкдаун и попытался пройти в полный маунт в партере. Однако его двухметровый соперник сумел перевернуть экс-чемпиона UFC, выдержать удушение треугольником и добить Вердума безостановочной серией ударов сверху. За досрочную победу в первом раунде Феррейра получил максимальные шесть очков.

Renan Ferreira unloads and gets the 1st round finish over Werdum!! #2021PFL3 pic.twitter.com/Udzl0nTtTj