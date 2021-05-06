Экс-чемпион UFC Вердум проиграл нокаутом дебютный бой в PFL

В Атлантик-Сити (США) прошёл третий турнир сезона 2021 Professional Fighters League (PFL). В главном бою вечера экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум (24-10-1) проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Ренану Феррейре (7-2).
Вердум сразу провёл тейкдаун и попытался пройти в полный маунт в партере. Однако его двухметровый соперник сумел перевернуть экс-чемпиона UFC, выдержать удушение треугольником и добить Вердума безостановочной серией ударов сверху. За досрочную победу в первом раунде Феррейра получил максимальные шесть очков.
В этот же вечер провели поединки двое россиян. Тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в первом раунде американца Мухаммеда Дериза. Чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, средневес Магомед Умалатов техническим нокаутом во втором раунде взял верх над американцем Кайроном Боуэном.
Как сообщалось ранее, в Атлантик-Сити прошёл второй турнир сезона-2021 лиги PFL. В главном бою вечера экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, канадец Рори Макдональд победил удушением из-за спины в первом раунде американца Кёртиса Милендера.