Макдональд с победой удушением дебютировал в PFL

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В Атлантик-Сити (США) прошёл второй турнир сезона-2021 лиги Professional Fighters League (PFL). В главном бою вечера экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, канадец Рори Макдональд (22-6-1) победил удушением из-за спины в первом раунде американца Кёртиса Милендера (18-7).

После непродолжительного размена ударами в стойке именитый канадец пошёл в борьбу и не без труда провёл тейкдаун. На земле Макдональд быстро пролез сопернику за спину и завершил поединок удушением сзади в концовке первого раунда и положил в копилку максимально возможные шесть очков.

Бой российского полусредневеса Николая Алексахина со шведом Садибу Саем был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз во втором раунде.

Как сообщалось ранее, в Атлантик-Сити прошёл первый турнир сезона-2021 MMA-компании Professional Fighters League. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в лёгком весе, американец Энтони Петтис проиграл единогласным решением соотечественнику Клэю Колларду.