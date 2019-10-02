https://static.news.ru/photo/ff148738-e515-11e9-9609-fa163e074e61_660.jpg Джош Барнетт и Федор Емельяненко Фото: Ed Mulholland/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) в тяжёлом весе Джош Барнетт заявил, что с удовольствием провёл бы бой с россиянином Фёдором Емельяненко.

Я с огромным удовольствием провёл бы бой с Федором. Это легенда, — приводит слова бойца MMA Junkie.

Однако, по словам Барнетта, Емельяненко его друг и было бы «странно драться с другом», но выйти против россиянина «было бы удивительно».

Надеюсь, этот поединок состоится, — добавил он.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер выразил заинтересованность в проведении первого в истории компании турнира в России, возглавить который мог бы легендарный тяжеловес Емельяненко, писал News.ru.