Бывший чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) в тяжёлом весе Джош Барнетт заявил, что с удовольствием провёл бы бой с россиянином Фёдором Емельяненко.
Я с огромным удовольствием провёл бы бой с Федором. Это легенда, — приводит слова бойца MMA Junkie.
Однако, по словам Барнетта, Емельяненко его друг и было бы «странно драться с другом», но выйти против россиянина «было бы удивительно».
Надеюсь, этот поединок состоится, — добавил он.
Ранее президент Bellator Скотт Кокер выразил заинтересованность в проведении первого в истории компании турнира в России, возглавить который мог бы легендарный тяжеловес Емельяненко, писал News.ru.
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