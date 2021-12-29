Экс-бойца AMC Fight Nights Чоршанбиева выдворили из России

Московский суд постановил выдворить из России бойца смешанных единоборств из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева, известного по выступлениям в AMC Fight Nights. Как сообщает РИА Новости, суд отклонил апелляцию по делу спортсмена.

Помимо прочего, на спортсмена наложен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Чоршанбиев был задержан 3 декабря в Москве. Таджикский боец MMA устроил гонки в Лефортовском районе и снимал происходящее на камеру. При этом спортсмен не имел полиса ОСАГО и водительского удостоверения.

За свою профессиональную карьеру в MMA Чоршанбиев провёл десять боёв, в которых одержал шесть побед, потерпел три поражения, а ещё одну схватку свёл вничью. Последний поединок провёл в сентябре 2020 года. На шоу Fight Nights Global 97 взял верх над Радомиром Филипповым единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что задержанного за езду без водительских прав Чоршанбиева депортируют из России из-за нарушения миграционного законодательства страны. Такое решение вынес Останкинский суд Москвы.