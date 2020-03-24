Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Егоров стал участником последнего боксёрского шоу в России, прошедшего в Казани. В десятираундовом поединке он победил по очкам чеха Василя Дуцара и стал обязательным претендентом на титул чемпионата мира по версии WBA. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Егоров рассказал о допущенных ошибках, предстоящем титульном бое и тренировках в условиях эпидемии коронавируса.

— Какая была атмосфера во время вашего турнира? В связи с распространением COVID-19 было беспокойство, что поединки могут в последний момент отменить?



— Меня не ставили в курс всех происходивших дел вокруг боя. Я даже не предполагал, что турнир могут в последний момент закрыть. Об этом узнал уже после боя.

— Насколько вы довольны проведённым поединком?



— Я никогда не бываю доволен своими поединками, и этот бой не стал исключением. Всегда есть над чем работать, что совершенствовать. Есть моменты, в которых что-то пошло не так и надо было действовать по-другому. Я мог провести этот поединок лучше.

Алексей Егоров Федерация Бокса России/vk.com

— Несколько раз у Дуцара проходили увесистые апперкоты. Насколько сильно вы прочувствовали эти удары?



— Таких опасных моментов не было. Пару раз я пересмотрел бой. Был один жёсткий замес, где он пару раз попал сбоку. А те удары снизу, которые вы заметили, доходили до цели, но не несли большого ущерба для меня. Я их почти не чувствовал. Вот боковыми он мне пару раз очень неплохо зарядил. Я потерял немного равновесие, и кому-то могло показаться, что был потрясён. Но по-настоящему критических моментов в бою не было.

— Вы почти не меняли тактику по ходу боя, потому что понимали, что ведёте по очкам и это даёт результат?



— Да, в этом не было смысла. Только в последние два раунда я решил его чуть-чуть «прессануть», и это весьма удачно получилось.

— Как на вас отражаются ограничения из-за эпидемии? Где планируете продолжать тренироваться и набирать форму в условиях, когда залы закрываются?



— Трудно сказать. Вообще планировал отдохнуть пару недель, а после этого пообщаться с тренерами и обсудить дальнейшие тренировочные планы. Пока не знаю, где проведу следующий тренировочный лагерь. Будем отталкиваться от дальнейших событий и посмотрим, как будет развиваться нынешняя карантинная ситуация и какой срок она будет действовать.

— Через три-четыре месяца, когда ситуация должна нормализоваться, вы можете начать подготовку к следующему бою?



— Я надеюсь, это произойдёт пораньше, мы раньше вернёмся к нормальной жизни и сможем боксировать. Надеюсь, к лету всё наладится.

— Следующий бой вы хотите проводить за чемпионский титул или есть необходимость в контрольном поединке?



— Следующий бой должен стать чемпионским, если не случится никаких форс-мажоров.

— В вашем весе у WBA есть суперчемпион Арсен Гуламирян из Франции и регулярный чемпион, казахстанец Бейбут Шуменов. С кем из них хотите подраться?

Алексей Егоровalexey_egorov_boxing/vk.com Алексей Егоровalexey_egorov_boxing/vk.com



— С Арсеном.

— Как охарактеризуете его как боксёра?



— Он хороший, обученный и крепкий боксёр. Ничего плохого сказать про него не могу.

— А кого вы считаете сейчас лидером в первом тяжёлом весе после ухода в тяжи Александра Усика?



— Трудно сказать. Усик был абсолютным чемпионом. Он выиграл у всех сильнейших соперников, поэтому по праву считался лучшим. Сейчас бои покажут, но пока больших поединков лучших с лучшими не было, не могу ответить на этот вопрос. Дать ответ мог финал Всемирной суперсерии между Майрисом Бриедисом и Юниером Дортикосом. Они оба — хорошие боксёры, достойные и разносторонние. Сложно назвать в их противостоянии фаворита. Надеюсь, оно ещё состоится.