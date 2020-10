Джонс поздравил Нурмагомедова и уступил ему место на вершине рейтинга UFC

Об этом бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе написал в Twitter.

Нурмагомедов после победы над другим американцем — Джастином Гейтжи — объявил о завершении карьеры и попросил руководство UFC поднять его на первое место в общем рейтинге бойцов организации, где был вторым.

При этом Джонс опубликовал второй твит, в котором поздравил Нурмагомедова с выдающейся карьерой.

I want to congratulate Khabib for an outstanding career. I know he made his father along with millions of fans around the world incredibly proud today. May God continue to bless him on his journey.