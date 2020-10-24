Джонс поздравил Нурмагомедова и уступил ему место на вершине рейтинга UFC

https://static.news.ru/photo/2961df88-164b-11eb-94c0-fa163e074e61_660.jpg Джон Джонс Фото: SIMON HASTEG RD/imago sportfotodienst/Global Look Press

Американец Джон Джонс отказался от первого места в рейтинге лучших спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории в пользу россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Об этом бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе написал в Twitter.

Пока я не возьму эту корону, я даю тебе место. Наслаждайтесь чемпионом, — заявил американец.

Until I take that heavily crown, I grant you the spot. Enjoy Champ — BONY (@JonnyBones) October 24, 2020

Нурмагомедов после победы над другим американцем — Джастином Гейтжи — объявил о завершении карьеры и попросил руководство UFC поднять его на первое место в общем рейтинге бойцов организации, где был вторым.

При этом Джонс опубликовал второй твит, в котором поздравил Нурмагомедова с выдающейся карьерой.

Я знаю, что сегодня он невероятно гордился своим отцом и миллионами поклонников по всему миру. Пусть Бог продолжит благословлять его в его путешествии, — написал американец.

I want to congratulate Khabib for an outstanding career. I know he made his father along with millions of fans around the world incredibly proud today. May God continue to bless him on his journey. — BONY (@JonnyBones) October 24, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что в главном бою вечера турнира UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил Джастина Гейтжи (22-3) удушением треугольником и отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе. Соперники осторожно начали бой почти без ударов, но во втором раунде Хабиб быстрее перевёл бой в партер и оказался в маунте. Россиянин быстро накинул треугольник, отчего Гейтжи уснул.