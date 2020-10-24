Джонс поздравил Нурмагомедова и уступил ему место на вершине рейтинга UFC

Нурмагомедов после победы над другим американцем — Джастином Гейтжи — объявил о завершении карьеры и попросил руководство UFC поднять его на первое место в общем рейтинге бойцов организации, где был вторым.
При этом Джонс опубликовал второй твит, в котором поздравил Нурмагомедова с выдающейся карьерой.
Я знаю, что сегодня он невероятно гордился своим отцом и миллионами поклонников по всему миру. Пусть Бог продолжит благословлять его в его путешествии, — написал американец.
I want to congratulate Khabib for an outstanding career. I know he made his father along with millions of fans around the world incredibly proud today. May God continue to bless him on his journey.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в главном бою вечера турнира UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил Джастина Гейтжи (22-3) удушением треугольником и отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе. Соперники осторожно начали бой почти без ударов, но во втором раунде Хабиб быстрее перевёл бой в партер и оказался в маунте. Россиянин быстро накинул треугольник, отчего Гейтжи уснул.