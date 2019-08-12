Возможно, мой переход и неизбежен, но прямо сейчас я доминирую в боях и отлично делаю вес. Наше противостояние с Даниэлем началось в полутяжёлом весе, там же и должно закончиться. Вся моя карьера проходила в полутяжёлом весе, и я сейчас не заинтересован в том, чтобы набирать вес и драться с чемпионом тяжёлого дивизиона, — написал Джонс на своей странице в Twitter.