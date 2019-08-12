Джон Джонс Джон Джонс Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самый доминирующий чемпион в истории полутяжёлого веса Ultimate Fighting Championship (UFC) Джон Джонс заявил, что не намерен переходить в тяжёлый вес ради завершения трилогии с чемпионом этого дивизиона Даниэлем Кормье.

Возможно, мой переход и неизбежен, но прямо сейчас я доминирую в боях и отлично делаю вес. Наше противостояние с Даниэлем началось в полутяжёлом весе, там же и должно закончиться. Вся моя карьера проходила в полутяжёлом весе, и я сейчас не заинтересован в том, чтобы набирать вес и драться с чемпионом тяжёлого дивизиона, — написал Джонс на своей странице в Twitter.

На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.

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