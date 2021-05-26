Джон Джонс отложил переход в тяжёлый вес

https://static.news.ru/photo/0c2170c8-be25-11eb-a4da-96000091f725_660.jpg Джон Джонс Фото: jonnybones/instagam.com

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, не выступавший более года, сообщил, что столкнулся с трудностями при переходе в тяжёлый вес и намерен отложить дебют там на год. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Я всегда был худым. Стать правильным тяжеловесом оказалось сложнее, чем я думал. Я хочу сделать всё правильно, чтобы добиться успеха с первой попытки. Я много тренируюсь и в следующем году стану настоящей угрозой для всех. Мне пока комфортно в режиме ожидания, — написал Джонс.

В настоящий момент боец ведёт спор с руководством UFC о размере своих гонораров. Он неоднократно высказывался, что хотел бы зарабатывать как самые известные чемпионы в профессиональном боксе.

Как сообщалось ранее, президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил в интервью TSN, что лучшим бойцом в истории смешанных единоборств является экс-чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс.