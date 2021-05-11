Дэйна Уайт назвал лучшего бойца в истории ММА

https://static.news.ru/photo/5b090172-b274-11eb-bf58-96000091f725_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил в интервью TSN, что лучшим бойцом в истории смешанных единоборств является экс-чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс.

Много лет у меня спрашивают, кто лучший боец в истории, и я всё время даю ответ, что это Джон Джонс. Вне зависимости от того, кого вы считаете лучшим — Андерсона Силву, Хабиба Нурмагомедова или Жоржа Сен-Пьера, Джон в числе лучших, и в этом нет никаких сомнений. У нас ещё есть несколько больших боёв для Джонса, но не всё зависит от нашего желания, — рассказал Уайт.

Также глава UFC заявил, что следующий титульный бой в тяжёлом весе пройдёт между Франсисом Нганну и Дерриком Льюисом, а Джонса он намерен свести со Стипе Миочичем.

Джон Джонс не выступал более года в UFC, так как недоволен гонорарами организации.

Как стало известно ранее, экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе и один из лучших бойцов ММА в истории Джон Джонс не смог договориться с руководством UFC по размеру гонорара за титульный бой в тяжёлом весе с Франсисом Нганну и попросил руководство организации уволить его.