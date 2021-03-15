Джиган или Дацик: кого предлагают протрезвевшему Емельяненко «на убой»

Александр Емельяненко — человек, которому всегда будут уделять много внимания, даже если его спортивные результаты станут хуже некуда. Он — машина по зарабатыванию (и трате) денег, медийный монстр, «человек-хайп». Этим пользуются люди, находящиеся вокруг него, в частности, менеджер Азамат Бостанов. Он приготовил кое-что для Емельяненко-младшего, а что именно — в материале NEWS.ru.

Рэпера бьём, националист — в уме

Сейчас уже очевидно, что ни о каком реванше Емельяненко с Магой Исмаиловым не может идти и речи. Александр находится не в том состоянии, чтобы выходить на хоть сколько-нибудь серьёзный бой. Поэтому ему придумали несерьёзный. В разработке находится поединок с рэпером Джиганом, который давно уже крутится в околобойцовской тусовке.

Емельяненко и Джиган уже начали раскручивать будущую схватку, снявшись в шоу на YouTube-канале Punch Club. Там они обсудили, как будут бить друг друга и что из этого получится.

Тренируюсь в Чехове по два раза в день: организм потихоньку набирает, восстанавливается. Сейчас я далёк от пика, но к бою с Джиганом буду готов и побью его. Сейчас утром кроссы, вечером — железо. Про меня говорят сплетни, не верят в меня, но пусть говорят. Что касается боя с Джиганом, никогда не подхожу к сопернику расслабленным, даже если он слабее меня. Я всегда подхожу к бойцу высокого уровня. Танцевать ему на ринге не придётся, — сказал Емельяненко.

Джиган в свою очередь заявил, что готов к вызову, и рассказал о своём бойцовском бэкграунде. Оказывается, он — мастер спорта по кикбоксингу, также выступал в ММА — у него несколько профессиональных боёв.

После окончания кикбоксёрской карьеры я ушёл в ММА. Я два раза подряд выиграл чемпионат Украины по кикбоксингу в весе до 73 кг. Мне как раз исполнилось 18 лет, я Украину взял, а за следующую уже дали мастера, — сказал Джиган.

В этот бой легко верится. Для нынешнего Емельяненко это win-win: медийности много, шансов проиграть — мало. Для Джигана — тоже одни плюсы: прогремит на всю страну в любом случае, проиграть не страшно, выиграет — будет героем вдвойне. Лучшего варианта для больного и немощного нынче Емельяненко просто не придумать. Хотя одна запасная опция есть. Тут неожиданно нарисовался ещё один боец — Вячеслав Дацик, также известный как националист, гроза проституток и нарушитель государственной границы. Он бросил Емельяненко вызов.

Закодирую тебя от водки навечно. А рэперы пусть дальше поют, — написал Дацик в Instagram.

Про этот поединок говорили ещё лет 10 назад, но именно сейчас он действительно может стать актуальным: два довольно низко падших бойца, ищущих хайпа. Так что если с Джиганом не получится, то есть вот этот вариант, даже более медийный, но такой же лёгкий.

Хроника забвения

Александра Емельяненко очень долго не видела ни одна камера, он выпал из медиапространства почти на полгода после форменного избиения от Магомеда Исмаилова. В тот вечер, 24 июля, Александра буквально отвозили лицом по полу и отлупили самым жёстким образом за всю карьеру. Учитывая, что сделал это природный средневес, то поражение легко можно назвать самым унизительным в жизни младшего Емельяненко.

После этого, по выражению президента лиги ACA Алексея Яценко, Александр ушёл «в романтические настроения». Вряд ли это можно трактовать как-то иначе, как словом «запой». Это подтвердил и Камил Гаджиев, глава AMC Fight Nights, сказав, что Емельяненко живёт жизнью миллионов обычных мужиков, которые приходят с работы и пьют.

После этого Емельяненко неожиданно объявился в октябре 2020 года и объяснил своё долгое отсутствие модным с недавних пор словом «обнуление».

Я оставил в Чечне практически все вещи. У меня обнулился телефон, оборвались все пароли. А у людей паника: «Куда Александр пропал? Как он выглядит? Что он делает?». Да ничего. Делает то же самое, что и до этого: тренируется, — сказал он порталу Vseprosport.

Но самого Емельяненко к тому моменту едва ли кто-то видел. Все фотографии, которые он выкладывал в Instagram, были либо постерами, либо из далёкого прошлого. За исключением одной — где Александр в больнице под капельницами.

Показал себя миру Емельяненко-младший только в конце февраля 2021 года, спустя семь месяцев после избиения от Исмаилова. Тогда он пришёл на турнир ACA 118, где встретился с тем же Магой и многими другими из мира ММА и предстал в ужасном состоянии. Он с трудом мог связать два слова. Даже Камил Гаджиев, обычно настроенный оптимистично, был обеспокоен.

Он скатился до плохого состояния, и сейчас я даже не уверен, что он из этого состояния выкарабкается. Для него клиника, это как курорт — он там отдыхает недели две, потом выходит и снова пьёт. Поэтому единственный сценарий для него — это самому решить, что ему это нужно, а это уже вопрос характера. С каждым разом ему всё сложнее решиться на какой-то долгий безалкогольный трип, — сказал Гаджиев на YouTube-канале Александра Лютикова.

Получится ли у Емельяненко изменить свой образ жизни сейчас? Возможно, 2021 год — это последний шанс. Ему всё ещё предлагают остаться в большом бизнесе, и если он за эту возможность не зацепится, то дальше мы сможем читать о нём новости, со спортом никак не связанные. А затем новости и вовсе исчезнут.