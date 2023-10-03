Джефф Монсон рассказал, когда закончится СВО СВО закончится тогда, когда станет слишком непопулярна, считает Джефф Монсон

Специальная военная операция закончится тогда, когда станет непопулярна среди простых людей, сказал в интервью NEWS.ru американский боец ММА Джефф Монсон, ныне являющийся депутатом парламента Башкортостана. Отказавшийся от американского гражданства экс-спортсмен до Башкирии работал депутатом в городской думе Красногорска.

Боюсь, что СВО можно будет закончить только тогда, когда люди с обеих сторон поймут, что продолжать нельзя. Рано или поздно люди устают от боевых действий, мирное население устает от военных сводок, от новостей о потерях, публика перестает воспринимать войну, она становится ужасно непопулярной. И тогда она заканчивается, — сказал Монсон.

Он добавил, что политикам приходится договариваться, ведь им нужна поддержка людей.

Если говорить про исход СВО, то мне лично лично кажется незыблемым, что Крым и Донбасс — часть России, это очевидно, это должно быть признано всем миром, — уверен Монсон.

Об отказе от гражданства США Монсон сообщил в феврале 2023 года. Позже стало известно, что он сдал американский паспорт в консульстве в Стамбуле. Бывший спортсмен также утверждал, что Россия снова стала важной во всем мире и чувствуется, что весь мир ее не любит, чего не было много лет.