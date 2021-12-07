Два экс-бойца UFC выступят в промоушене Нурмагомедова

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Рашад Эванс и бывший боец тяжёлого дивизиона Антонио Силва проведут поединки под эгидой Eagle FC — промоушена, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. Как сообщает MMA Fighting, схватки пройдут на шоу EFC 44, которое пройдёт 28 января в Майами.

Силва выступит в главном поединке турнира, а его оппонентом станет прославленный кикбоксёр, экс-чемпион Glory Тайрон Спонг, в последнее время успешно выступавший в боксе.

Также ожидается, что на EFC 44 в Майами выступит Эванс. Однако имя его оппонента пока не называется.

За свою профессиональную карьеру Эванс провёл 28 поединков по правилам MMA. На его счету 19 побед (девять — досрочно), восемь поражений и одна ничья. В 2008 году он победил Форреста Гриффина и завоевал титул UFC в полутяжёлом весе, но в следующем поединке уступил его Лиото Мачиде. В 20018 году американец проиграл Энтони Смиту и объявил о завершении карьеры.

Силва провёл 33 боя в MMA, одержал 19 побед, потерпел 13 поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. На данный момент бразилец идёт на серии из шести поражений подряд.

Ранее российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможности в 2020 году провести бой с Флойдом Мейвезером. Он заявил, что для него деньги не главное.