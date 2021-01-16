Друг Нурмагомедова Тухугов проведёт следующий бой с бразильцем

https://static.news.ru/photo/8435da4c-5960-11eb-b1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: zubairatukhugov/Instagram.com

Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов проведёт следующий поединок в марте 2021 года с бразильцем Рикардо Рамосом.

Как сообщает ТАСС, бой пройдёт 13 марта, а место проведения турнира пока не объявлено UFC. Ожидается, что в главном поединке этого турнира сразятся топовой британский полусредневес Леон Эдвардс и швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Одноклубник и близкий друг Хабиба Нурмагомедова Тухугов в последний раз выходил в октагоне в сентябре 2020 года, уступив раздельным решением судей Хакиму Давуду, а Рамос в июльском бою также уступил техническим нокаутом Лерону Мёрфи, с которым у Тухугова была ничья.

Как писал NEWS.ru, боец MMA Чарльз Оливейра из Бразилии на своей официальной странице в социальной сети в воскресенье, 17 января, опубликовал пост, обращённый к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.