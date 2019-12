В Лас-Вегасе завершился последний крупный турнир UFC в этом году, в котором прошли сразу три титульных поединка. Камару Усман и Аманда Нуньес защитили свои пояса, а Алекс Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя. Кроме того, россияне Пётр Ян и Омари Ахмедов одержали важные победы. NEWS.ru подводит основные итоги турнира.

Зубодробительная битва борцов

ММА настолько удивительный вид спорта, что только здесь два соперника, которые большинство побед одержали в унылой возне, могут выдать зубодробительный блокбастер друг против друга. Колби Ковингтон, известный своим эпатажем и нарочитой поддержкой Дональда Трампа, вышел на поединок с мощным нигерийцем Камару Усманом с очень хорошим настроем и забрал первые два раунда. Однако затем друг, брат по религии и товарищ по команде Хабиба Нурмагомедова переломил ход боя за счёт своей невероятной природной мощи. Ключевым стал перелом челюсти, который Ковингтон получил в третьем раунде, а в пятом просто рухнул под градом ударов, но пытался сопротивляться до последнего.

Примечательно, что два отличных борца нивелировали сильные стороны друг друга и полностью провели поединок в стойке на высоком уровне. Из этого боя совершенно очевиден вывод, что Нурмагомедову не стоит переходить в полусредний вес, где у него не будет преимущества в борцовской мощи и придётся выдерживать более сильные удары. К тому же Усман, похоже, воцарился здесь всерьёз и надолго. Нигерийский Кошмар показал, что может быть очень хорош в стойке, при этом он остаётся великолепным борцом и обладает потрясающей физической подготовкой.

Justice is served. Kamaru Usman knocks out Colby Covington in the final minute! A jaw-breaking straight shuts him up, then the rest shut him down.



Nevertheless, it takes two to make a great fight. Props all around. #UFC245 pic.twitter.com/fQDHhE0XX8 — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

В битве двух «энерджайзеров» верх взял австралийский «продукт»

Как и ожидалось, из трёх чемпионов наибольшие проблемы со своим соперником испытал Макс Холлоуэй. Дело в том, что он столкнулся с бойцом, в котором ещё ярче выражены его сильные стороны. Невысокий и коренастый полулегковес Алекс Волкановски способен выбрасывать удары пачками на протяжении целых пяти раундов, потому перебить его оказалось невозможным даже для гавайца. Во-вторых, он невероятно вынослив и в этот раз и сам на ногах перебегал соперника, и ему ноги отбил. Главный же неутешительный вывод — в бою с Волкановски Забиту Магомедшарипову будет крайне тяжело. Во-первых, он никогда не дрался в таком бешеном темпе, во-вторых, обычно устаёт уже к третьему раунду, а тут надо провести все пять. При этом новоиспечённый чемпион хорошо держит удар и умеет защищаться от болевых.

What a brilliant show from Alexander Volkanovski. Forcing a stance switch within seven minutes, jamming Max's combos with counters, rocking the phone booth and matching a legendary gas tank - all traits of a deserving champ. Congrats on the throne, @alexvolkanovski ! #UFC245 pic.twitter.com/sLtH8h6mYZ — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

Львице больше не с кем драться

Первая в истории UFC чемпионка в двух весовых категориях Аманда Нуньес продолжает строить своё наследие лучшей женщины-бойца в истории ММА. В реванше с голландкой Жермейн де Рандами она преподала ей урок универсализма. Будучи одной из лучших «ударниц» UFC, Железная Леди во втором раунде потрясла чемпионку ударами ногами и коленями, но развить успех и использовать единственный шанс не смогла. В остальном нащупавшая её единственное слабое звено львица раз за разом переводила бой в партер, где жёстко избивала соперницу. Теперь подобрать достойную оппонентку бразильянке будет настолько тяжело, что Дэйна Уайт начинает уже заигрывать с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира среди профессионалов по боксу Кларессой Шилдз, однако и к ней Нуньес без проблем найдёт ключи в борьбе.

Amanda Nunes is still your UFC women's bantamweight champ, riding a ruthless first-round showing and repeated takedowns to mitigate Germaine de Randamie's flashes of offense. A performance of necessity, if not one that recalls a more primal "Lioness." #UFC245 pic.twitter.com/s6xLfuThqG — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

Ян получил полезный опыт и прокачал узнаваемость

Бой с Юрайей Фейбером не нёс большой интриги для Петра Яна, но был крайне важен с точки зрения дальнейшего продвижения в UFC. Во-первых, он разгромил легенду и члена Зала славы и теперь увеличил армию фанатов за океаном. Во-вторых, опытный Фейбер идеально подготовился в тактическом плане и в первом раунде заставил Петра приспосабливаться к его контратакующей манере. Наконец, Ян вновь расширил свой технический арсенал и к привычным двойкам и бекфистам добавил удары ногами и коленями при выходе из клинча. Один из них и потушил окончательно свет перед 40-летним ветераном. Это, кстати, первый нокаут с ноги в карьере Яна.

Пока действующий чемпион в двух весах Хенри Сехудо восстанавливается после операции и готовится к защите пояса в наилегчайшем весе, Яну имеет смысл провести следующий поединок. Идеальная кандидатура для этого — экс-претендент на пояс Марлон Мораэс, который на этом же турнире в упорной борьбе одолел другого легендарного бойца Жозе Алду. UFC имеет смысл выставить в этом бою на кон временный пояс. Пока для Яна серьёзной проблемой мог бы стать только борец высочайшего класса вроде Сехудо. Среди конкурентов же за титульный бой сплошь ударники, которые россиянину по зубам.

God bless our Russian boxing dynamo, Petr Yan. No mercy exists for Urijah Faber. #UFC245 pic.twitter.com/KFEiSnr0vc — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

Росомаха подкрался к вершине

Российский боец лакского происхождения Омари Ахмедов по прозвищу Росомаха никогда не претендовал на статус звезды смешанных единоборств. В UFC он дебютировал шесть лет назад, выступал в полусреднем весе с переменным успехом и при этом не отличался ни медийностью, ни зрелищностью, ни нокаутирующим ударом или филигранными приёмами. Однако перейдя два года назад в средний вес, он выиграл три боя и один свёл вничью. Сейчас, взяв верх над многообещающим американским бойцом Иеном Хайнишем, Ахмедов должен пробиться в первую рейтинговую десятку и получить первого в жизни топового соперника. К примеру, им может стать Дерек Брансон, который также победил Хайниша и недавно продлил контракт с UFC.